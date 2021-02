De seneste dage er seks ældre mænd gået gennem isen i Sverige og druknet. Isen kan snyde, advarer myndigheder.

To ældre mænd er døde efter at være gået gennem isen i Yngaren-søen i Sverige.

Det oplyser svensk politi.

Mændene, der var et sted mellem 75 år og i 80'erne, blev bragt på hospitalet fredag aften, men her kunne læger konstatere, at begge mænd var døde.

Mændene blev meldt savnede, da de ikke kom tilbage fra en isfisketur, og en stor redningsaktion blev sat i værk fredag kort før klokken 18.00.

De blev fundet i vandet i Yngaren-søen uden for Katrineholm cirka 140 kilometer sydvest for Stockholm. Ingen af dem viste tegn på liv, da de blev trukket op af vandet.

Dagen før omkom fire ældre mænd efter at været faldet igennem isen på en sø i Småland.

Det lykkedes redningsfolk at trække mændene op af vandet, men deres liv stod ikke til at redde.

De fire mænd var mellem 65 og 75 år.

Politiet modtog anmeldelsen torsdag klokken 18.36, da en person havde set en redningskrans på isen, men ingen mennesker.

Flere timer senere kom beskeden om, at fire personer var døde.

Det er umiddelbart ikke klart, hvad der førte til ulykken.

Drukneulykken skete i Vallsjön lige uden for byen Sävsjö i Småland.

I forbindelse med torsdagens ulykke opfordrede Jan Insulander, der er projektleder hos Issikkerhedsrådet, folk i de sydlige dele af Sverige til ikke at gå ud på frosne søer.

- Lige nu er der tocifrede plusgrader flere steder i det sydlige Sverige, og isen i år har ikke formået at blive særlig tyk. Derudover har der været meget sne, hvilket betyder, at isen ikke har vokset, som den plejer, sagde Jan Insulander.

- For et utrænet øje ser isen flot ud, men det er vigtigt at forstå, at den kan snyde.

I januar døde en person efter at være faldet gennem isen i Gnesta i Södermanland.

