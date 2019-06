Anholdte, der mistænkes for drab på CDU-politiker, kan ifølge medier have fremskaffet drabsvåbent.

Tysk politi har anholdt yderligere to personer i forbindelse med et formentlig politisk motiveret drab på CDU-politikeren Walter Lübcke.

Det oplyser den tyske anklagemyndighed.

Det bekræfter oplysninger fra flere tyske medier, at anholdelserne gælder personer, som skal have fremskaffet den pistol, der blev brugt af den mistænkte, Stephan E., til at dræbe Lübcke i hans hjem ikke langt fra Kassel.

Politiet er overbevist om, at det er et højreekstremistisk netværk, der står bag drabet. Den konservative Lübcke havde tidligere forsvaret, at regeringen lod en million migranter og flygtninge krydse grænsen til Tyskland i 2015.

Den 45-årige Stephan E. er en kendt højreradikal, men han var de senere år faldet under radaren hos den tyske efterretningstjeneste.

65-årige Walter Lübcke var regeringspræsident i Kassel og medlem af kansler Angela Merkels parti, CDU. Han blev fundet på terrassen i sin baghave i Istha få kilometer fra Kassel kort efter midnat 2. juni. Han blev erklæret død to timer senere.

Hans død blev mødt med jubel på de sociale medier af højreekstremister. Det var en reaktion, der chokerede det meste af Tyskland.

