30 palæstinensiske fanger er natten til fredag blevet løsladt som del af aftale mellem Israel og Hamas.

Yderligere seks gidsler er torsdag aften blevet overdraget fra Hamas til Røde Kors og er tilbage i Israel.

Det oplyser den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det franske nyhedsbureau AFP skriver, at et af gidslerne er fra Uruguay, mens et andet er fra Mexico. To af de frigivne gidsler er ifølge samme nyhedsbureau under 18 år.

Tidligere på dagen blev desuden to kvindelige gidsler på henholdsvis 21 og 40 år frigivet. Begge kvinder har både fransk og israelsk statsborgerskab.

Omkring klokken 01.00 natten til fredag oplyser israelske fængselsmyndigheder, at 30 palæstinensiske fanger er blevet løsladt fra israelske fængsler som et led i aftalen om våbenhvile mellem Israel og Hamas. Det skriver Reuters.

De er blevet løsladt fra fængsler i Israel, den israelskbesatte Vestbred og Jerusalem.

Onsdag blev to russisk-israelske gidsler frigivet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters tæller de med i torsdagens samlede opgørelse over ti frigivne gidsler.

Aftalen mellem Hamas og Israel var, at Hamas skulle frigive 10 gidsler, mens Israel skulle løslade 30 fanger fra fængsler på Vestbredden.

Klokken 06 dansk tid fredag udløber våbenhvilen mellem Hamas og Israel, hvis ikke parterne når at blive enige om at forlænge den.

Tidligt torsdag morgen blev aftalen forlænget, men kun med et døgn. Fredsaftalen vil fredag morgen have varet en uge.

USA's regering siger torsdag aften, at den vil fortsætte med at samarbejde med Qatar og Egypten om at forlænge, hvad Det Hvide Hus kalder en "humanitær pause".

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er i Israel, hvor han i løbet af dagen har talt med toppen i den israelske regering. Her har han bedt om, at Israel går forsigtigt frem, hvis kampene genoptages.

Det handler blandt andet om, at færre civile skal dø eller flygte som følge af kampene.

- Det betyder, at der bør tages mere effektive skridt til at beskytte civiles liv, blandt andet ved klart og præcist at udpege områder og steder i det sydlige og centrale Gazastriben, hvor de kan være sikre og uden for skudlinjen, siger han ved et pressemøde.

Flere nyhedsbureauer melder om, at Hamas gerne vil forlænge fredsaftalen.

Tidligere på dagen blev tre personer dræbt ved et stoppested i Jerusalem, da to mænd åbnede ild. Kort efter tog Hamas ansvar for angrebet.

/ritzau/