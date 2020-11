Politiet har i alt anholdt ti, der skal afhøres om knivangreb i Nice, hvor tre personer torsdag blev dræbt.

Yderligere fire personer er anholdt i forbindelse med sidste uges knivangreb i Nice, hvor tre personer blev dræbt.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP og tv-stationen BFM TV tirsdag.

Politiet har tidligere anholdt i alt seks personer i forbindelse med angrebet i den sydfranske by torsdag i sidste uge.

Den mistænkte gerningsmand, en 21-årig mand fra Tunesien, er sigtet for at have skåret halsen over på en kvinde og dræbt to andre i kirken Notre Dame i Nice.

Han blev skudt og såret af politiet kort efter angrebet, og han er tirsdag fortsat indlagt på hospitalet i kritisk tilstand.

Den mistænkte er desuden blevet testet positiv for coronavirus, oplyser en kilde tæt på efterforskningen tirsdag til AFP.

Den 21-årige er ifølge AFP's kilder endnu ikke blevet afhørt, og coronasmitten kan yderligere forsinke afhøringen.

Det er uvist, hvorvidt den mistænkte gerningsmand fik hjælp af andre til angrebet, som Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har beskrevet som et islamistisk terrorangreb.

Politiet anholdt i weekenden to mænd på 25 og 65 år, som skulle afhøres om sagen.

Og med de yderligere fire, der tirsdag er blevet tilbageholdt af politiet, er i alt ti personer - inklusive den mistænkte gerningsmand - blevet anholdt i forbindelse med sagen.

Det er tirsdag ikke oplyst, hvor langt fransk politi er med afhøringerne, eller hvorvidt nogle af de anholdte er blevet løsladt igen.

/ritzau/