Over 350 personer om bord på krydstogtskib, der er i karantæne i Yokohama i Japan, er smittet med nyt virus.

Yderligere 70 personer på krydstogtskibet "Diamond Princess" er smittet af det nye coronavirus.

Det oplyser Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, søndag ifølge Reuters.

- Indtil videre har vi testet 1219 personer. Af dem er 355 testet positive, siger han.

De virussmittede personer bliver overført til japanske hospitaler.

Skibet har været i karantæne, siden det ankom til Yokohama i Japan den 3. februar med cirka 3700 passagerer og besætningsmedlemmer.

Årsagen til karantænen var, at en mandlig passager, som gik i land i Hongkong, blev testet positiv for det smitsomme coronavirus fra Kina.

USA's indenrigsministerium besluttede fredag at evakuere de amerikanske statsborgere og deres familier, som befinder sig på "Diamond Princess".

Det drejer sig ifølge Wall Street Journal om cirka 380 personer, som vil blive tilbudt en plads på et af to evakueringsfly. De første personer ventes at ankomme til USA søndag.

Hongkong vil også bringe passagerer tilbage, og lørdag meddelte den canadiske regering, at den ligeledes har chartret et fly til at evakuere dets statsborgere fra skibet.

Smittespredningen på krydstogtskibet er den mest omfattende uden for Kina. Skibet ventes at blive holdt i karantæne til tidligst den 19. februar.

Det nye virus, som har spredt sig fra den kinesiske millionby Wuhan til resten af Kina og næsten 30 andre lande, har krævet 1665 menneskeliv i Kina. Alene lørdag døde 142 smittede personer i Kina.

Uden for Kina er der registreret fire dødsfald blandt personer, som er smittet med virusset.

De fire personer er døde i Hongkong, Filippinerne, Japan og senest Frankrig, hvor en 80-årig kinesisk turist lørdag døde. Personen var indlagt på et hospital i Paris.

/ritzau/Reuters