Dødstallet fra virusudbrud i Hubei-provinsen er steget med 56 til 350. Antallet af smittede passerer 11.000.

Antallet af dødsfald som følge af coronavirus er søndag steget med 56 i den kinesiske Hubei-provins. Dermed har virusset kostet i alt 350 personer livet i Hubei.

Det oplyser de lokale myndigheder sent søndag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er desuden konstateret 2103 nye smittetilfælde i Hubei. Det bringer det totale antal smittede op på 11.177.

Udbruddet af det nye coronavirus, som der endnu ikke findes en vaccine mod, menes at være begyndt i millionbyen Wuhan, der er den største by i Hubei.

Der er også konstateret smittetilfælde i adskillige andre kinesiske provinser samt mindst ti dødsfald.

Samtidig er der konstateret smittetilfælde i over 20 andre lande, heriblandt flere i Europa.

Uden for Kina er der bekræftet et dødsfald som følge af virusudbruddet. En 44-årig kinesisk mand fra Wuhan døde lørdag i Filippinerne, meddelte Verdenssundhedsorganisationen, WHO, søndag.

Manden var partner til en 38-årig kinesisk kvinde, som var den første smittede person i Filippinerne.

Parret ankom til Filippinerne den 21. januar fra Wuhan via Hongkong. Han blev indlagt fire dage senere med feber, hoste og halsbetændelse, som udviklede sig til en alvorlig lungebetændelse. Det oplyste Filippinernes sundhedsminister, Francisco Duque, søndag.

Filippinerne har midlertidigt indført indrejseforbud for besøgende fra Kina.

I første omgang var forbuddet kun rettet mod personer fra Hubei-provinsen. Men søndag besluttede præsident Rodrigo Duterte at udvide forbuddet til samtlige kinesiske provinser samt Hongkong og Macua. Det skriver Bloomberg News.

/ritzau/