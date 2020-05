3871 er bekræftet døde med Covid-19, viser tal fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske sundhedsstyrelse.

På et døgn er der konstateret yderligere 40 dødsfald blandt coronasmittede i Sverige. Det oplyser landets sundhedsmyndigheder torsdag.

Dermed har Sverige registreret i alt 3871 coronarelaterede dødsfald.

Personer tæller med i statistikken, hvis de er afgået ved døden, inden for 60 dage efter en positiv coronatest. Det er således ikke sikkert, at coronavirusset er den direkte årsag til, at de pågældende er døde.

Antallet af personer, der er bekræftet smittet er torsdag på 32.172, hedder det i den daglige opdatering af tallene hos den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

1899 i Sverige får eller har fået intensiv behandling på grund af sygdommen Covid-19, som man får af coronavirusset.

Sverige er det land i Norden, der har registreret flest smittede, og flere danske politikere har været betænkelige ved at lade de svenske naboer krydse grænsen til Danmark igen.

Der er dog ingen grund til bekymring, mener Anders Tegnell, der er statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten.

- Når det bliver sommer, kan det være, at vi har så mange i Sverige, der er immune (over for virusset, red.), at det kan være mere sikkert at svenskere kommer over grænserne end nogen andre, siger han til nyhedsbureauet TT.

I Sverige er der registreret mange dødsfald blandt beboere på plejehjem, hvor besøg ellers blev forbudt 31. marts.

Derfor har de i de seneste dage været fokus på, hvad der er gået galt, siden smitten har kunnet sprede sig blandt de ældre, som er særligt udsatte.

Mange ansatte og pårørende mener, at værnemidler og beskyttelsesdrager kom for sent. Samtidig beskyldes en del ansatte for at være gået på arbejde på plejehjem, til trods for at de selv havde symptomer på Covid-19.

Folkhälsomyndigheten har opfordret til langt flere prøvetagninger for Covid-19 på plejehjem samt blandt isolerede ældre.

De fleste af de mennesker, som er døde med coronavirus i Sverige, var over 70 år. Dog viser tallene, at otte personer mellem 20 og 29 år er døde efter at være testet positive for virusset.

/ritzau/TT