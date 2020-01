Dødstallet fra virusudbrud i den kinesiske provins Hubei er onsdag steget med 37 personer til 162.

Udbruddet af et nyt coronavirus i den kinesiske provins Hubei har kostet yderligere 37 mennesker livet.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i Hubei torsdag lokal tid ifølge Reuters.

Det er det højeste antal døde i løbet af et enkelt døgn, siden udbruddet eskalerede for cirka to uger siden.

Desuden er der konstateret yderligere 1032 smittetilfælde i provinsen. Totalt er 4586 personer smittede i provinsen.

Globalt er der dermed omkring 7000 smittede personer.

Coronavirusset, som der endnu ikke findes en vaccine imod, menes at stamme fra et marked med levende dyr i byen Wuhan, der med 11 millioner indbyggere er den største i Hubei-provinsen.

/ritzau/