FN's generalsekretær græd, da han hørte yazidi-kvindes historie i Sikkerhedsrådet.

Berlin. Den islamistiske gruppe Islamisk Stat holder fortsat omkring 1000 kvinder i fangenskab, siger yazidi-aktivister i Tyskland.

- Kvinderne bliver holdt som slaver og misbrugt, siger Irfan Ortac, som leder Tysklands centralråd for yazidier.

Yazidierne i det nordlige Irak blev angrebet af IS i sommeren 2014. Det selverklærede kalifat ville udrydde den etniske og religiøse minoritet.

Fredagens Nobelfredsprisvinder Nadia Murad var blandt de yazidi-kvinder som blev bortført, solgt og holdt som sexslave af IS.

Nadia mere end fortjener denne pris. De seneste år har hun utrætteligt rejst og informeret folk om yazidier og andre IS-ofres skæbne, siger Ortac.

6800 yazidier blev kidnappet. Drenge blev sendt til rekrutteringsleire, piger i stort omfang til sexslaveri.

Omkring 150 kvinder fra Murads landsby blev sendt til Mosul. Her blev de udsat for grove overgreb, brændt med cigaretter, slået og brugt som sexslaver.

- Vi var flere hundrede studenter med drømme om et job og en fremtid. Men IS knuste vores drømme. 3500 kvinder og piger holdes fortsat som fanger, sagde Murad, da hun var i Norge i januar 2016.

Det lykkedes Murad at flygte fra IS i november 2014. Et år senere fortalte hun FN's Sikkerhedsråd sin historie.

Hun tryglede FN om at udslette IS. Hendes personlige mod fik medlemmerne til at bryde ud i spontane klapsalver, hvilket sker meget sjældent.

Ifølge The Independent græd FN's daværende generalsekretær, Ban Ki-moon, da han hørte hendes historie.

Nadia Murad deler årets fredspris med gynækologen Denis Mukwege, der er stifter og leder af Patzi-hospitalet i landsbyen Bukavu i DRCongo.

Han har siden 1999 behandlet mere end 85.000 kvinder, der har været udsat for seksuel vold.

/ritzau/dpa