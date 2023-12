Det kan man da kalde et luksusproblem.

I bogstavelig forstand.

Amazon-milliardæren Jeff Bezos har fået bygget sin megayacht, 'Koru', så stor, at han har problemer med at finde havne, hvor den kan lægge til land.

Den kan nemlig ikke være i de havne, der er beregnet til lystbåde.

Jeff Bezos's yacht 'Koru' måtte i Port Everglades i Californien, lægge til land blandt olietankere og færger, da den er for stor til lystbådehavnen. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jeff Bezos's yacht 'Koru' måtte i Port Everglades i Californien, lægge til land blandt olietankere og færger, da den er for stor til lystbådehavnen. Foto: Joe Raedle/AFP/Ritzau Scanpix

Det skriver The New York Times.

Senest har det været et 'problem' i Port Evergaldes i Florida, hvor 'Koru' måtte ligge fortøjet ved siden af olietankere og containerskibe.

'Koru' er 125 meter lang, og den har kostet over tre milliarder kroner.

Men bare rolig, Bezos har råd til den.

Han har en anslået formue på 160 milliarder dollar.

Større end 'Koru' er i verden lige nu 143 meter lange 'SY A', som ejes af den russiske oligark Andrej Melnitschenko.

Problemet med at lægge til land, er ikke den første udfordring, Bezos er løbet ind i med sin megayacht.

Man måtte afmontere masterne på skibet, da man havde glemt at udstyre yachten med et helikopterdæk. Det kom til at koste næsten en halv milliard kroner ekstra.

Også på værftet i Rotterdam, gik det galt.

For at skibet kunne komme ud af havnen var man nemlig ned til at rive en nyrestaureret og historisk bro ned.

Det var ikke populært blandt de lokale.