Skilsmissen mellem den russiske oligark Farkhad Akhmedov og hans ekskone Tatiana Akhmedovama må være den den dyreste i Storbritanniens historie.

I centrum af den verserende krig mellem de to står yachten Luna, der har en værdi på 500 millioner dollars - eller næsten 3,2 milliarder kroner. Tidligere på året blev Farkhad Akhmedov dømt til at overdrage yachten til sin ekskone. Det afviste han, hvorfor den på vegne af den britiske højesteret blev beslaglagt i forbindelse med vedligeholdelse i Dubai. Det skriver CNBC.

Det gode skib Luna har ni dæk, to helikopterlandingspladser, en spa, en swimingpool og plads til en besætning på omkring 50. Med andre ord flydende luksus, hvor selv redningsbådene koster 25 millioner kroner stykket.

Foto: Ali Balli/Anadolu Agency/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ali Balli/Anadolu Agency/Ritzau Scanpix

Parret blev gift i 1993 og flyttede til London, hvor Akhmedov samlede på helikoptere, veteranbiler, kunst og ejendomme - og mens det gik godt mellem de to, smykker for 3,1 millioner kroner. Han menes at være god for små ni milliarder kroner, som han blandt andet har tjent på at sælge sin andel i det siberiske energiselskab Northgas. Parret blev sidenhen skilt - præcist hvornår er uvist.

Men i 2016 dømte den britiske højesteret ham til at betale ekskonen 4,1 milliarder kroner. Det nægtede han. Akhmedov hævdede, at de allerede var blevet skilt i Rusland et årti tidligere. Dommeren påstod, at papirerne var blevet forfalsket, samt at Akhmedov skjulte sine besiddelser i 'et edderkoppespind af selskaber i udlandet'.

Tatiana Akhmedovama har allieret sig med virksomheden Burford Capital, der specialiserer sig i at finansiere kostbare retssager mod til gengæld at få en bid af kagen, hvis hun vinder. De har udbetalt hende et engangsbeløb, der dækker hendes leveomkostninger. Hun har ikke været særligt meddelsom om skilsmissesagen i offentligheden.

»Jeg vil ikke spille offeret, for det er ikke min natur. Men jeg bliver nødt til at forsvare mig selv,« har hun ifølge New York Times sagt om sagen mod eksmanden, som hun mødte som 17-årig i 1989 i Moskva. Han var næsten dobbelt så gammel dengang.

Sagen vil blive behandlet ved en domstol i Dubai.