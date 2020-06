Selvom man fristes til at tænke det modsatte, kan det gå hen og blive en dyr fornøjelse at være kærester med en milliardær.

I hvert fald hvis forholdet ikke holder.

Det måtte den norske milliardær Tore Tidemandsens ekskæreste sande, da han ifølge Dagens Næringsliv sagsøgte hende for næsten fire millioner kroner.

Parret mødte hinanden i midten af 2000erne, blev kærester kort efter og begyndte at planlægge at flytte sammen i fælles hus. Den drøm blev dog aldrig en realitet. I stedet gik forholdet i stykker i 2013.

Fem år senere - i 2018 - fremsatte Tore Tidemandsen krav om at få tilbagebetalt 5,129 millioner norske kroner, svarende til 3,64 millioner danske kroner. Penge, som han angiveligt havde 'lånt' sin ekskæreste.

Ekskæresten derimod mente, at hun havde fået pengene i gave, og da de to ikke kunne nå til enighed, besluttede milliardæren sig for at sagsøge.

Et søgsmål, der sidste år resulterede i, at Tore Tidemandsen fik delvis medhold, hvilket betød, at hans ekskæreste skulle tilbagebetale 2,85 millioner norske kroner.

Dette var dog ikke tilfredsstillende for den norske milliardær, som blandt andet har opbygget sin formue ved at grundlægge nordens største sportskæde XXL. Derfor ankede han afgørelsen.

Onsdag faldt der så endegyldigt dom i sagen: Tore Tidemandsens ekskæreste skal tilbagebetale 3,9 millioner norske kroner. Resten af summen mener landsretten, at XXL-grundlæggeren har givet i gave.

Udbetalingerne til ekskæresten er sket mellem februar 2009 og december 2019. I alt er der tale om 28 bankoverførsler på mellem 50.000 og to millioner kroner, som blandt andet er gået til køb af designer tasker, renoveringen af ekskæresten hus og en rejse til Thailand.

Tore Tidemandsen har ikke ønsket at kommentere på sagen.

'Vores klient har ikke noget ønske om at kommentere dommen i medierne,' skriver hans i en advokat til Dagens Næringsliv