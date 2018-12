Den kinesiske og amerikanske præsident spiste middag, mens landenes handelsstrid fortsætter.

Samarbejde er vejen frem for Kina og USA.

Sådan lyder det fra Kinas præsident, Xi Jinping, der lørdag spiste middag med USA's præsident, Donald Trump, efter G20-topmødet i Buenos Aires i Argentina.

Det oplyser det statslige kinesiske nyhedsbureau Xinhua ifølge Reuters.

USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018, og netop handelsstriden var på forhånd udpeget som et diskussionspunkt mellem de to.

- Kun med samarbejde kan vi opnå både fred og velstand, siger Xi til nyhedsbureauet AFP.

Trump holdt humøret højt, da journalister kortvarigt fik mulighed for at tale med de to, skriver Reuters.

- Vi kommer til at tale om handel, og på et tidspunkt kommer vi til at gøre noget storartet for Kina og for USA, siger Trump.

Han antydede, at det "fantastiske forhold" mellem ham og Xi ville være grunden til, at de to lande kommer til at gøre fremskridt i forhold til handel.

Den amerikanske præsident kom dog ikke med noget bud på en konkret vej ud af den handelsstrid, der har betydet, at der løbende er blevet lagt told på kinesiske varer.

Aktuelt er import fra Kina til en værdi af 250 milliarder dollar ramt af den ekstra afgift.

Kina har svaret igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.

Handelsstriden mellem de to lande har fået eksperter til at advare om følgerne for den globale økonomi.

/ritzau/Reuters