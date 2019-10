Med voldsomt sprogbrug slår Kinas præsident fast, at forsøg på at dele landet kan få grumme konsekvenser.

Forsøg på at dele Kina vil resultere i "smadrede kroppe og pulverisede knogler".

Det sagde Kinas præsident, Xi Jinping, under et besøg i Nepal i løbet af weekenden.

- Alle, der forsøger at dele enhver region i Kina, vil gå til grunde med smadrede kroppe og pulverisede knogler, sagde Xi ifølge Kinas udenrigsministerium.

- Alle udefrakommende kræfter, der støtter Kinas opdeling, kan af Kinas folk kun opfattes som lidende af vrangforestillinger, sagde han.

Xi nævnte ikke specifikt nogen regioner.

Hongkong har de seneste fire måneder været præget af uroligheder og demonstrationer mod blandt andet det kinesiske styre.

Præsidentens kommentarer faldt, mens politi og demonstranter igen stødte sammen søndag i Hongkong.

I midten af Hongkongs finansielle centrum samledes demonstranter og blokerede veje, saboterede jernbaner samt udøvede hærværk mod pro-kinesiske forretninger.

Kina har beskyldt "udefrakommende" kræfter for at være med til at puste til ilden i forbindelse med uroen i den tidligere britiske koloni.

Samtidig har der været bekymring for, om Kina kunne finde på at sende tropper ind i Hongkong for at stoppe demonstranterne.

Men indtil videre har det fra kinesisk side lydt, at man har tiltro til, at Hongkongs politi kan klare det.

De færreste internationale analytikere vurderer, at Kina vil risikere den internationale fordømmelse, som det potentielt vil afstedkomme at sende tropper til Hongkong.

Med krisen i Hongkong befinder Kina sig i den største politiske krise i landet siden massakren på Den Himmelske Freds Plads (Tiananmen-pladsen) i den kinesiske hovedstad, Beijing, i 1989.

Også på øen Taiwan, der af Kina opfattes som en del af det samlede rige, har der på det seneste været øgede spændinger.

/ritzau/AFP