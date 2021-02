Biden åbner døren for samarbejde med Kina, mens Xi vil genopbygge forhold, lyder melding efter første samtale.

USA vil samarbejde med Kina, når det kommer den amerikanske befolkning til gode.

Det skriver præsident Joe Biden i et opslag på Twitter, efter at han har holdt det første telefonmøde som præsident med den kinesiske præsident, Xi Jinping, onsdag amerikansk tid.

Meldingen kommer, efter at forholdet mellem de to stormagter gennem de seneste mange måneder har udviklet sig til det værste i årtier.

Det var det første opkald mellem Xi og en amerikansk præsident, siden den kinesiske leder talte med den tidligere præsident Donald Trump i marts sidste år. Siden da har forholdet mellem Kina og USA været iskoldt.

Trump beskyldte blandt andet Kina for at have spredt coronavirus til USA og resten af verden, ligesom han standsede forhandlinger om en ny handelsaftale mellem de to stormagter.

Efter telefonsamtalen siger Xi, at en konfrontation mellem Kina og USA ville være en katastrofe for begge lande.

Han mener, at landene skal genopbygge deres forhold for at undgå misforståelser og fejlvurderinger.

I en erklæring fra Det Hvide Hus efter opkaldet lyder det, at Biden og Xi også udvekslede holdninger i kampen mod coronapandemien og kunne se nogle fælles udfordringer inden for globale sundhedsspørgsmål, klimaforandringer og at forhindre spredningen af våben.

Biden skriver på Twitter efter opkaldet, at han talte med præsidenten om overtrædelse af menneskerettighederne og afpresning af Taiwan.

Biden understregede sine "grundlæggende bekymringer over Beijings økonomiske kurs og den hårde linje mod Hongkong og Taiwan".

Til det siger Xi, at han håber, at USA med "forsigtighed" vil håndtere sager, der relaterer sig til Taiwan, Hong Kong og Xinjiang, da disse beskæftiger sig med spørgsmål om Kinas suverænitet og territoriale integritet.

/ritzau/Reuters