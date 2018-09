En af Kinas absolut største stjerner, skuespillerinden Fan BingBing, er tilsyneladende forsvundet sporløst.

Den 36-årige kinesiske skuespiller har flere år været den højst betalte skuespiller i Kina og i verden og har spillet med i adskillige kinesiske såvel som vestlige film, herunder X-Men: Days of Future Past i 2014.

Ifølge CNN og flere andre medier, så optrådte skuespillerinden sidste gang offentligt helt tilbage i juni måned, hvor hun besøgte et børnehospital.

I Kina - som er et kommunistisk diktatur - bragte det statslige medie Securities Daily en artikel i september måned, hvor der stod, at Fan Bingbing var bragt 'under kontrol og stod til at blive dømt i retten'. Artiklen er senere slettet igen, men ikke desto mindre, så er den fremherskende teori, at Fan Bingbing er blevet tilbageholdt af regimet.

De kinesiske myndigheder har ikke udtalt sig om Fan Bingbings forsvinden, men i maj måned bragte det statskontrollerede tabloidmedie, Global Times, en afsløring af, at skuespillerinden havde skrevet under på to kontrakter i forbindelse med en kommende film.

I den officielle kontrakt stod hun til at tjene 10 millioner yuan - cirka 9,3 millioner danske kroner. Men i den anden hemmelige kontrakt stod angiveligt, at hun skulle have 50 millioner yuan - cirka 46,5 millioner kroner.

I Kina kaldes fænomenet 'yin-yang'-kontrakter. Den mindste kontrakt opgives til skattevæsenet. Den anden gør ikke.

Det er ikke første gang, at berømte kinesere forsvinder i længere tid for så at dukke op igen. Den berømte kinesiske kunstner Ai Weiwei forsvandt i 2011 i tre måneder, hvor det ikke stod klart, hvor han var.

Det viste sig, at han havde været tilbageholdt af myndighederne og underskrevet en tilståelse for skatteunddragelse.

Ifølge CNN så kan Fan Bingbings forsvinden også være et stærkt advarselssignal til andre store kinesiske stjerner.

Problemet med skatteunddragelse i den kinesiske filmverden er angiveligt et stort problem, som myndighederne ønsker at rette op på.

»Hvis nogen bliver taget, så tror jeg det kan skabe en stor effekt på den måde, som filmproduktionen (i Kina) fungerer på,« siger Jonathan Landreth, mangeårig Asien-redaktør for Hollywood Reporter til CNN.