Oprindeligt var det planen, at finalisterne til dette års 'X Factor' skulle optræde i Forum Horsens.

Men som konsekvens af, at myndighederne har anbefalet at arrangementer, hvor der er mere end 1.000 til stede, enten bliver udskudt eller aflyst, har man valgt, at finalen skal afholdes i ’X Factor’-studierne i Brøndby.

Det melder TV 2 ud i en pressemeddelelse.

»Vi er i fuld gang med at lægge helt nye planer for årets finalebrag, der bliver et både flot og spektakulært show,« siger Lotte Lindegaard, programdirektør på TV 2.

Samtidig er det blevet besluttet, at publikum på fredag kan rykke tilbage i 'X Factor'-studiet.

Det skriver Ritzau.

I fredags måtte deltagerne optræde for en tom sal på grund af myndighedernes opfordring.

Nogle ændringer i studiet og faciliteterne omkring gør dog, at TV 2 tør lukke publikum ind til næste show, der finder sted fredag aften.