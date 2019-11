Unikke dyr, stammer af oprindelige folk og 1,2 millioner mennesker er afhængige af naturområde i brand.

270 stammer af oprindelige folk, 1,2 millioner mennesker og hundredvis af unikke krybdyrs-, pattedyrs- og fuglearter.

De er i øjeblikket alle truet af voldsomme skovbrande, der har hærget et berømt vådområde i det sydlige Brasilien den seneste tid.

Sådan lyder vurderingen fra WWF Verdensnaturfonden, der kalder brandene for de "værste nogensinde" i området.

- Situationen er meget alvorlig i det meget artsrige område omkring Pantanal, hvor de brande, vi ser lige nu, er voldsommere, end man nogensinde har set før, siger Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i WWF.

Vådområdet Pantanal byder på et af verdens mest artsrige plante- og dyreliv, som nu trues af branden.

Det er blandt andet arter som jaguar, tapir, kaiman-krokodille og tukan, der er hjemmehørende i Pantanal.

Flammerne ødelægger deres levesteder og risikerer at spolere økosystemet. Og hvis rovdyrene mister levesteder og adgang til føde, har det konsekvenser hele vejen ned gennem fødekæden.

- Vi risikerer at miste noget biodiversitet og nogle naturområder, som er helt unikke, og som er vigtige - ikke bare for Brasilien, men for verden som helhed.

- Det er et af de mest artsrige områder i verden, og skovene står for en meget stor ophobning af kulstof og CO2, siger Jacob Fjalland.

Ifølge WWF er der i år registreret 90 procent flere brande i Pantanal end gennemsnittet for de seneste ti år.

Ifølge organisationen er 13.000 kvadratkilometer nu brændt i Pantanal alene i år.

Det vides ikke med sikkerhed, hvad der er årsagen til det ekstraordinært store antal brande i år.

Men som Jacob Fjalland siger:

- Det tyder på, at det er det samme som i Amazonas i august, hvor der blev brændt store skovarealer af - legalt eller illegalt - til landbrugsproduktion, siger han og tilføjer:

- Samtidig er det meget tørt, og regntiden burde være startet, men lader vente på sig, og det betyder, at vandstanden er meget lav i vådområdet.

/ritzau/