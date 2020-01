Virusudbrud gør, at Wuhan lukker for offentlig transport for at mindske spredning.

Den kinesiske millionby Wuhan tager nye midler i brug for at mindske spredningen af den ukendte virus, som i Kina har dræbt 17 personer.

Onsdag aften dansk tid bliver borgere i Wuhan af myndighederne bedt om ikke at forlade byen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Det oplyser kinesisk statsmedie ifølge Reuters.

Desuden lukker byen for offentlig transport torsdag formiddag. Udgående tog fra byen bliver der ligeledes lukket for.

Den kinesiske by er centrum for et Sars-lignende virusudbrud, og folk opfordres til at holde sig væk.

Indtil videre er 17 personer døde af virusset, og mindst 470 personer er blevet smittet.

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i Wuhan, der har omkring 11 millioner indbyggere og ligger i hjertet af Kina.

