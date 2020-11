USA vil ikke støtte storfavoritten til posten som Verdenshandelsorganisationens nye generalsekretær.

Verdenshandelsorganisationen, WTO, har udsat et møde mandag, hvor organisationen skulle udpege sin nye generalsekretær, på ubestemt tid.

Det sker, efter at USA gentagne gange har protesteret over storfavoritten til at blive ny leder af organisationen, den 66-årige nigerianer Ngozi Okonjo-Iweala.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De 164 medlemsstater af WTO skulle mandag vælge mellem de to tilbageværende kandidater til topposten.

Men formanden for den komité, der står for nomineringen af kandidater, oplyste fredag, at han så sig nødsaget til at udskyde valgmødet.

Coronapandemien gives som en del af forklaringen, oplyste komitéformanden David Wakler.

- Jeg er blevet gjort opmærksom på, at af forskellige årsager - herunder sundhedssituationen og andre aktuelle begivenheder - vil delegationerne ikke kunne tage en formel beslutning 9. november, sagde David Walker ifølge AFP.

- Derfor udskyder jeg dette møde indtil videre, mens jeg fortsat vil konsultere delegationerne.

Roberto Azevedo trak sig fra posten som generalsekretær i august - et år før tid.

Siden da har i alt otte kandidater stillet op til at efterfølge ham, og feltet er nu snævret ind til to, hvor Ngozi Okonjo-Iweala er favorit.

Men håbet om at nå til enighed om en ny generalsekretær er svundet ind, efter at USA har annonceret, at man i stedet ville støtte den sydkoreanske handelsminister Yoo Myung-hee.

- WTO skal ledes af en, der har virkelig og konkret erfaring med feltet, har USA's handelsrepræsentant sagt.

Ngozi Okonjo-Iweala har været finansminister og udenrigsminister, men aldrig handelsminister. Derudover er hun økonom og tidligere direktør i Verdensbanken.

Ifølge kommentatorer vil det være svært at nå til enighed om en ny WTO-leder, så længe præsident Donald Trump, som er en af WTO's hårdeste kritikere, sidder i Det Hvide Hus, skriver AFP.

WTO er en mellemstatslig organisation, der blev oprettet i 1995, og som har til formål at bidrage til økonomisk vækst og udvikling ved at reducere hindringer for international handel.

