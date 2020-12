Seksårige Sammy Olszta hænger på kanten af skrivebordet. Ingen tvivl om, at han keder sig. Bravt.

Den lille dreng har et fast greb i kanten af bordet, inden han til sidst smider sig ned langs siden af det og sætter sig på gulvet.

Stedet er Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus, og bordet, som drengen læner sig op ad, er det 140 år gamle 'Resolute desk', som dronning Victoria forærede den amerikanske præsident tilbage i 1880.

Et andet sted i det præsidentielle kontor har Sammys yngre fætter smidt sig på ryggen.

Seks-årige Sammy Olszta kedede sig tydeligvis bravt, da hans bedstefar Dan Gable mandag modtog den fornemmeste hædersbevisning en civil amerikaner kan få af Donald Trump. Foto: TOM BRENNER Vis mere Seks-årige Sammy Olszta kedede sig tydeligvis bravt, da hans bedstefar Dan Gable mandag modtog den fornemmeste hædersbevisning en civil amerikaner kan få af Donald Trump. Foto: TOM BRENNER

De to drenge var en del af det følge, som den tidligere wrestler Dan Gable mandag havde med sig i Det Hvide Hus, da han modtog den højeste udmærkelse en civil amerikaner kan opnå: Præsidentens frihedsmedalje, the Presidential Medal of Freedom.

Gable var omringet af hele sin store familie med i alt 13 børnebørn, da Donald Trump tildelte ham medaljen.

Men den højtidelige stemning og præsidentens lange tale blev tilsyneladende for meget for et par af børnene.

I hvert fald er det snarere børnene end Gables fremragende sportspræstationer, der er i fokus dagen derpå, skriver blandt andet tv-stationens MSNBCs site Today.

One of Dan Gable's grandchildren lays on the floor as he makes remarks just before receiving the Presidential Medal of Freedom from @realDonaldTrump in the Oval Office. pic.twitter.com/6W2ecR3GHF — Doug Mills (@dougmillsnyt) December 7, 2020

Fotograf på New York Times, Doug Mills, delte efterfølgende et af sine billeder af seancen, som hurtigt gik viralt på Twitter.

På billedet ser man et af børnebørnene, der har smidt sig på ryggen foran det berømte kontors store vindue, mens hans far ligner en, der desperat forsøger at få ham til at rejse sig.

»Den dreng gør bare det, vi alle føler. Så træt af 2020,« skriver en bruger som kommentar.

Dan Gable betegnes som en af de bedste wrestlere i USA nogensinde, og han var da også klar i mælet, da Trump under sin hyldesttale spurgte ham, om han troede, han selv ville have en chance i en infight med ham:

»Ikke en chance,« lød det fra Gable.

Gables børnebørn er dog ikke det eneste, der debatteres på de sociale medier dagen derpå.

Under sin tale, hvor Trump fremhævede den tidligere sportsmands meritter, tilføjede han nemlig en kontroversiel kommentar om valgresultatet.

»I politik vandt jeg også. Så jeg er foran 2-0. Det er også meget godt, men vi må se, hvordan det ender.«

While presenting the Medal of Freedom to wrestler Dan Gable, Trump brags about Gable's record but then lies and says, "in politics, I won two. So I'm 2-0. And that's pretty good too." (Trump lost the election to Joe Biden.) pic.twitter.com/NdndtshS8D — Aaron Rupar (@atrupar) December 7, 2020

Som bekendt tabte Trump valget i november til Joe Biden, men har siden nægtet at anerkende valgresultatet.

Hverken Trump eller hans team har dog endnu fremlagt beviser på den omfattende valgsvindel, han hævder, der har fundet sted. Samtidig har retsinstanser i flere delstater afvist hans sagsanlæg.

Og den ellers så højtidelige medaljeceremoni sluttede lige så utraditionelt, som den forløb.

Efter af have svaret på enkelte kritiske spørgsmål fra det fremmødte pressekorps hastede Trump nemlig ud af sit eget kontor, mens Dan Gable stod alene tilbage med medaljen om halsen og omringet af hele sin familie.

This is unreal. Trump abruptly walked out of Dan Gable’s Medal of Freedom ceremony today, leaving Gable shrugging and at a complete loss about what he was supposed to do. pic.twitter.com/mOzlLn8poC — Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2020

Lidt betuttet slog han ud til siden og udbrød et undskyldende:

»Han er gået.«