En video fra reptilparken The Swamp Park i North Carolina, USA, har de seneste dage spredt sig som en steppebrand på de sociale medier.

Ved første øjekast kan det godt ligne små træstubbe, der stikker op over den frosne vandoverflade. Men kigger man nærmere, vil man opdage, at der rent faktisk er tale om alligatorer.

For første gang i The Swamp Parks historie er vandet hos parken 10 alligatorer nemlig frosset til is, og når de potentielt meget farlige krybdyr bliver kolde, tager deres overlevelsesinstinkt over. De går simpelthen i dvaletilstand og sænker både stofskifte og vejrtrækning.

Lige før vandoverfladen fryser til is, placerer alligatorerne nemlig deres snude over vandet, så de er i stand til fortsat at trække vejret, selv om de er dækket af vand.

»De (alligatorer, red.) har eksisteret i millioner af år. De er den eneste art, der eksisterer, som næsten ikke har ændret sig over de år, og de fortsætter med bare at overleve. Det her er et eksempel på, hvor hårde de er,« fortæller The Swamp Parks manager George Howard, der optog filmen, til Washington Post.

Et opslag delt af Shallotte River Swamp Park (@oibswamppark) den 7. Jan, 2018 kl. 2.40 PST

Videoen, der blev delt på The Swamp Parks Facebook-side, er optaget i den forgangne uge, og vandet hos de 10 alligatorer er ifølge Washington Post ikke længere dækket af is.