Den Oscar-vindende filmskaber kalder beskyldninger i mini-serie for "en nedsabling".

Woody Allen og hans kone, Soon-Yi Previn, tager skarpt afstand fra en ny dokumentar på HBO om årtier gamle beskyldninger om, at den Oscar-vindende filmskaber misbrugte sin adoptivdatter.

Det er ekskæresten Mia Farrow, som hævder, at Woody Allen misbrugte sin adoptivdatter Dylan Farrow seksuelt. Allen kalder tv-serien for en "nedsabling" af hans person og "kategorisk urigtig".

I mini-serien er der omfattende interviews med Mia Farrow og med Dylan Farrow, som gentager deres beskyldninger om, at Allen i 1992 skal have misbrugt Dylan, da hun var syv år.

I mini-serien er der nyt materiale, som blandt andet består af interviews med personer, som kendte familien dengang.

Kort efter den førte episode var blevet sendt, sagde en talsperson for Allen og Previn, at dokumentarserien ikke "er interesseret i sandheden".

- I stedet har de brugt år på at arbejde hemmeligt og sammensvorent sammen med Mia og Dylan Farrow om at sammensætte et værk, som er en nedsabling gennemsyret af usandheder, hedder det i erklæringen fra Woody Allen, som tilføjer, at det i årtier har været klart, at beskyldningerne mod ham er kategorisk urigtige.

Allen, som har vundet fire Oscars, har igen og igen afvist beskyldningerne om at have misbrugt adoptiovdatteren. Han deltager ikke i dokumentarserien.

Allen, som i dag er 85 år, siger, at Mia Farrow har opfundet anklagen og hjernevasket sin datter med den, da hun opdagede, at Allen havde en affære med Mia Farrows 22-årige adotivdatter Previn.

Allen er aldrig blevet anholdt eller tiltalt i sagen, som første gang skabte overskifter i 1993.

Allen og Previns talsperson siger, at "et stort antal instanser" har undersøgt sagen og anklagerne, og kom frem til, at der aldrig havde fundet noget misbrug sted af Dylan Farrow.

Erklæringen nævner også, at det ikke er nogen overraskelse for Woody Allen, at det netop er HBO, som bringer beskyldningerne mod ham, da det har et tæt samarbejde med Ronan Farrow, Woody Allens og Mia Farrow søn.

