Kontraktbrud får firedobbelt Oscar-vinder til at kræve knap 450 millioner kroner i erstatning.

Den amerikanske filminstruktør Woody Allen sagsøger Amazon Studios for at bryde deres filmkontrakt. Han mener, at Amazon bruger gamle og "ubegrundede" beskyldninger om, at han har udnyttet sin adoptivdatter seksuelt, som årsag.

Af torsdagens anklage fremgår det, at Allen kræver 68 millioner dollar (knap 450 millioner kroner) i erstatning. Han anklager Amazon Studies for at bryde en kontrakt, som parterne indgik i august 2017 om produktion og distribution af fire film.

Filmen "A Rainy Day in New York" har ifølge anklagen været færdig i over seks måneder.

Allen mener, at Amazon har brudt kontrakten, da de hverken har distribueret den færdigindspillede film eller igangsat produktionen af de tre næste film.

Han mener, at Amazon bruger gamle anklager som begrundelse.

- Amazon forsøger at forklare deres handling ved at referere til 25 år gamle og ubegrundede beskyldninger mod Allen. Men beskyldningerne var allerede kendt af Amazon (og offentligheden), før Amazon indgik fire separate aftaler med Allen, hedder det i stævningen.

I begyndelsen af 1990'erne anklagede Allens adoptivdatter Dylan Farrow ham for at have misbrugt hende, da hun var syv år gammel. Sagen blev dengang undersøgt, uden at Allen blev tiltalt.

Sidste år gentog adoptivdatteren anklagerne i forlængelse af metoo-bevægelsen.

Woody Allen har hele tiden afvist beskyldningerne.

Amazons samarbejde med Woody Allen begyndte i 2016, da de erhvervede sig rettighederne til komedien "Café Society". Det blev fulgt op af produktionen og distributionen af "Wonder Wheel" i 2017.

/ritzau/dpa