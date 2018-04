Winnie Mandela, Nelson Mandelas tidligere kone, er mandag eftermiddag sovet stille ind efter længere tids sygdom, 81 år gammel.

Det oplyser hendes personlige assistent ifølge Reuters.

Ifølge meddelelsen har hun været 'inde og ude af hospitalet' siden begyndelsen af 2018.

»Hun dedikerede det meste af sit voksne liv til folket og blev for det kendt vidt og bredt som nationens moder«, skriver familien.

Nomzamo Winifred Madikizela-Mandela, der var hendes fulde navn, spillede som sin mand en stor rolle i anti-apartheid-bevægelsen i landet, blandt andet som leder af det regerende parti ANCs kvindeafdeling. Særligt under sin mands 27 år lange fængsling på Robben Island var Winnie Mandela en markant skikkelse.

Hun blev født i Bianza i Øst-Kapprovinsen i 1936 og flyttede senere til Johannesburg, hvor hun studerede socialt arbejde. Her mødte hun i 1957 advokaten og aktivisten Nelson Mandela, som hun giftede sig med året efter. Parret fik to børn.

Tilværelsen som ægtefolk blev dog ganske kort, for i 1963 blev Nelson Mandela arresteret og idømt fængsel på livstid for landsforrædderi. Derhjemme måtte Winnie Mandela også betale en pris. Hun kom i husarrest og blev i 1967 som en af de første dømt efter en ny terrorlov. Winnie Mandela sad fængslet i 18 måneder i isolation i et fængsel i Pretoria. Han blev løsladt og familien blev genforenet i 1990.

Winnie Mandela ses her ved Nelsons Mandelas begravelse. Foto: POOL Winnie Mandela ses her ved Nelsons Mandelas begravelse. Foto: POOL

I 1994 blev han landets præsident. Det blev dog kun til et par år som præsidentfrue. I 1992 blev parret separeret efter 33 års ægteskab, og Winnie Mandela gik egne veje politisk. Hun blev kulturminister efter det første frie og demokratiske valg i 1994, men blev fyret af Mandela året efter efter beskyldninger om korruption. Fra 2009 og frem til sin død var hun medlem af parlamentet.

Winnie Mandela var flere gange gennem retssystemet. I 1991 blev hun dømt for at have bortført en dreng, der senere blev fundet død. Det kostede hende to års betinget fængsel og en bøde, og i 2003 fik hun en dom for bedrageri på fem års fængsel. Dommen blev dog senere ændret til tre år og seks måneders betinget frihedsstraf, da Højesteret i Pretoria slog fast, at bedrageriet ikke var sket for egen vindings skyld.

I 2016 blev hun dekoreret med den sydafrikanske Luthuli-orden i sølv for sit enestående bidrag til befrielseskampen i landet. Så sent som i januar i år fik hun desuden en honorær doktorgrad fra Makerere University i Uganda - også som en anerkendelse af hendes årelange kamp mod apartheid.

Winnie Mandela efterlader sig sine to døtre.