Den drabstiltalte i sagen om mordet på Wilma Anderson har angiveligt tidligere opført sig skræmmende og truende overfor andre kvinder.

Svensk politi har afhørt en kvinde, som forklarer, at den 23-årige drabstiltalte på et tidspunkt har presset en pude ned over hendes ansigt, så hun ikke kunne få vejret.

Det fik hende til at afbryde forholdet og »bakke lidt væk,« skriver Expressen.

Kvinden har forklaret, at den tiltalte havde to sider. En var sød og støttende, hvor den anden for eksempel kom frem ved episoden med puden.

Onsdag fandt svensk politi desuden en lap papir i den drabsmistænktes celle. Kort efter, at manden var blevet tiltalt for drabet.

»I får aldrig opklaret Wilmas mord. Jeg er herre over mit eget liv,« stod der.

Beskeden blev fundet i cellen, hvor Wilmas 23-årige ekskæreste sad varetægtsfængslet. Han lå selv livløs ved siden af. Det er Aftonbladet, som bringer de nye detaljer i den makabre drabssag fra Sverige.

Ifølge avisens oplysninger lå der en plastikflaske ved siden af, der blandt andet indeholdt opvaskemiddel, håndsæbe og vand.

Den 23-årige genvandt bevidstheden og blev overført til en anden celle, hvor han blev sat under konstant bevogtning, da der angiveligt var frygt for, at han ville forsøge at gøre en ende på sit eget liv.

Ifølge Aftonbladet gik han amok, da han opdagede, at han ikke ville blive sendt tilbage til sin oprindelige celle.

Han begyndte angiveligt at skrige op, slå og sparke på væggene og råbe, at han ville »skabe kaos.«

Den 17-årige Wilma Andersson blev meldt savnet 17. november sidste år. Hendes pårørende havde forsøgt at kontakte hende i tre dage. Uden held.

19. november blev hendes kæreste anholdt og sigtet for mordet på den unge pige. Først ti dage senere kunne politiet dokumentere, at Wilma Andersson var død. Politiet oplyste, at de havde fundet en af Wilmas kropsdele, og at hun var afgået ved døden.

Det viste sig senere, at det var hendes hoved, som politiet havde fundet. Det lå i en rejsetaske, som stod i ekskærestens lejlighed.

Den 23-årige nægter sig skyldig, men er svært belastet af, at Wilmas hoved lå i hans lejlighed, og at spor efter ham er fundet på hovedet. Selve Wilmas krop mangler stadig.

Politiet var ude og lede efter Wilmas krop tre forskellige steder i løbet af lørdagen.

Ikke bare af hensyn til retssagen, men også for Wilma Anderssons mors skyld, forklarede en talsmand for politiet.