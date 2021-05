Billederne af William 'Bill' Shakespeare gik verden rundt, da han som den første mand i verden blev vaccineret mod coronavirus i starten af december.

Nu er den 81-årige brite igen kommet i mediernes søgelys – men denne gang af tragiske årsager.

20. maj gik William Shakespeare bort efter kort tids sygdom. Det skriver det lokale medie Birmingham Live.

Sygdommen var ikke relateret til coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Han døde på Coventrys universitetshospital – samme sted hvor han 8. december sidste år blev vaccineret mod coronavirus.

Kun én person blev uden for kliniske forsøg vaccineret mod virussen før Shakespeare.

Kort før ham modtog den 90-årige brite Margaret Keenan stikket som den første i hele verden.

Efter sin død bliver William 'Bill' Shakespeare hyldet af den lokale afdeling af arbejderpartiet Labour, hvor han var medlem i mange år.

»Bill var politisk aktiv i hele sit liv, så han var lykkelig over at kunne hjælpe med at opfordre alle til at modtage vaccinen, så vi kunne vende tilbage til alle de ting i livet, vi elsker,« siger Jayne Innes, som sidder i byrådet for netop Labour til Birmingham Live.

»Jeg har netop modtaget mit første stik. At blive vaccineret er den bedste hyldest, vi kan give Bill,« fortsætter hun.

William Shakespeare var også en passioneret fotograf og elskede jazz.

Han efterlader sig hustroen Joy, parrets to sønner og flere børnebørn.