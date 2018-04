Når man er en del af en kongelig familie, medfølger der også en hel del rejsedage på tværs af kontinenter hvert eneste år, og disse foregår oftest hver for sig at frygt for et eventuelt flystyrt, der kan efterlade et land uden en tronarving og dermed et kollapset monarki.

Men hos den britiske kongefamilie, ser man tilsyneladende stort på den skik.

For selv om der ikke er nogen officielle regler eller love, der forbyder tronarvinger at rejse sammen, så lever protokollen altså fortsat i bedste velgående i langt de fleste kongefamilier - heriblandt den danske.

Men Storbritanniens prins William og hertuginde Kate bryder ifølge flere britiske medier ofte den skik.

Ifølge medierne flyver parret nemlig ofte sammen med deres børn, og dermed landets tronarvinger, rundt om i verden. Og det står i kontrast til eksempelvis det danske kongehus, hvor dronning Margrethe og kronprins Frederik så vidt muligt forsøger ikke at rejse sammen.

Forklaringen skal formentlig findes i, at skikken er fra en tid, hvor det var langt mere farligt at flyve, end det er i dag, hvor flyrejser betragtes som en af de mest sikre måder at rejse på. Derfor besluttede man ifølge det norske medie Dagbladet dengang, at tronarvinger ikke skulle flyve med samme fly i tilfælde af, at det skulle styrte ned.

Og sådan forholdt det sig også for det britiske kongehus frem til 2013, hvor prins William ifølge BBC spurgte dronning Elizabeth om lov til at tage sin søn prins George med på en tur til New Zealand. Det fik han lov til, og det er tilsyneladende gået hen og blevet kutyme siden - hvis altså dronningen giver dem lov.

I forbindelse med rejsen til New Zealand udtalte en talsmand fra det britiske kongehus nemlig, at der ikke er nogen regler for det, men at dronning Elizabeth skal give tilladelse.

I Danmark hænder det, at dronning Margrethe og kronprins Frederik lader sig transportere sammen. Ifølge Billed Bladet har de to været sammen om bord på kongeskibet og i den kongelige chalup i Københavns Havn.

