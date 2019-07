På billederne så den isolerede strand med krystalklart vand intet mindre end fantastisk ud. Og så var der tilmed en masse huler, man kunne gå på opdagelse i.

Så William og hans familie blev ret skuffede, da de besøgte den ‘ikke særlig turistprægede’ strand Spilia på den græske solskinsø Skopelos.

»Jeg mistede med det samme lysten til at bade,« siger 16-årige William til B.T.

I strandkanten. Bag stenene. Der var skrald alle steder - og 95 pct. af det var plastik.

På afstand så den isolerede strand helt fantastisk ud. Men det var et lidt andet syn, der ventede William nede på Spilia beach. Foto: Privatfoto Vis mere På afstand så den isolerede strand helt fantastisk ud. Men det var et lidt andet syn, der ventede William nede på Spilia beach. Foto: Privatfoto

I stedet for at bade begyndte William derfor at samle skrald. Og det skulle vise sig at være lidt af et Sisyfos-arbejde, for nu at blive i det græske.

»Det endte med, at jeg slet ikke fik badet. Hver gang, jeg synes, jeg havde samlet det hele, skyllede noget nyt i land,« siger han og fortsætter:

»Men modsat følte jeg heller ikke, at jeg bare kunne ignorere det.«

Efter et folketingsvalg, hvor klimaet har fyldt mere end nogensinde før, er debatten fortsat ind i sommerferien.

William fik samlet en del skrald på stranden. Til sammenligning oplyser han, at sandalen er en størelse 46. Foto: Privatfoto Vis mere William fik samlet en del skrald på stranden. Til sammenligning oplyser han, at sandalen er en størelse 46. Foto: Privatfoto

Der bliver peget fingre ad mormor og morfars flyrejser til Mallorca og de unges festivalgængeres efterladte campingudstyr.

Mandag kunne B.T. fortællle, hvordan det gør ondt i hjertet på Torben Kristiansen, hvis han får serveret en cola med sugerør.

»Jeg ved jo lige præcis, hvad der sker med det. Det ender på lossepladsen, og kort tid efter kan jeg finde sugerøret flyde rundt ude i havet,« sagde Torben Kristiansen, der er afdelingschef i rådgivningsfirmaet Cowi og netop hjemvendt fra et par ugers arbejde på Marshalløerne - en ø-gruppe, der er ved at drukne i affald.

Og nu deler William så sin oplevelse fra Spilia Beach, som han langt fra er ene om. Flere brugere på Tripadvisor beskriver netop den strand som ‘en sjælden skønhed’ - ‘hvis det ikke var for affaldet’.

Brugeren Sara_Ladybird fra Italien skriver eksempelvis:

‘Denne bugt fortjener mange flere stjerner: Vandet er gennemsigtigt, stedet er isoleret og vildt, og du kommer dertil efter en dejlig gåtur (...) Desværre er stranden imidlertid beskidt på grund af affaldet, som er kommet dertil med havstrømmene. En skam.’

Samme oplevelse har brugeren Eleniaggeliki fra Grækenland:

‘Landskabet er simpelthen fantastisk, men den plastik, som ligger spredt på stranden - og især de finere partikler, der har samlet sig der, hvor bølgerne ruller - er et rigtig ærgerligt syn. Det kunne have været den smukkeste strand på øen, men nu er det i stedet den bedste plakat for en kampagnen mod plastik. (...) Folk bør tage derhen blot for at se, hvad vores daglige vaner gør ved naturen.’

Tip os: Paradisstrand eller affaldsjungle? Hvordan ser det ud, der hvor du holder ferie? Send gerne billeder, video eller din personlige opplevelser fra din sommerferiedestination. B.T. vil også gerne høre fra personer, som har taget særlige klimabevidste valg (eller det modsatte) på årets sommerferie. Skriv til sija@bt.dk

Da William den dag tog hjem fra stranden, havde oplevelsen da også gjort stort indtryk.

»Jeg håber virkelig, at folk bliver bedre til at tage skraldet med sig. Plastikken ender jo i sidste ende i vores fødekæde, og det ødelægger den dejlige natur,« siger han.

Han tog derfor en beslutning om, at han resten af ferien kun ville købe bæredygtige produkter:

Bambus-sugerør, bambus-tandbørste og sæbe fra gedemælk, så han undgår mikroplastik.

Top 10: Engangsplastik fundet på strandene Knap halvdelen af det affald, der findes i havet, er engangsplastik. Vandflasker, hætter og låg Cigarethylster Vatpinde Chipsposer/slikpapir Hygiejneprodukter (bind, tamponer, mv) Plastikposer Engangsservice og sugerør Plastikkopper og låg Balloner og ballonpinde Plastikbeholdere herunder emballage til fastfood

Vatpinde, engangsservice, sugerør og ballonpinde kan snart blive forbudt, da alternativer, som ikke er lavet af plast, eksisterer. Kilde: EU-kommisionen

Og det har han tænkt sig at fortsætte med, når han kommer hjem fra ferie.

»Jeg flytter hjemmefra til sommer. Og der har jeg besluttet mig for, at jeg ikke vil købe plastikprodukter overhovedet. Jeg vil især gå uden om plastikposer og plastemballage,« siger han.

William understreger, at han på ingen måde ønsker at pege fingre ad andre.

Det er udelukkende hans eget personlige valg på baggrund af den oplevelse, han havde på sin ferie.

Williams har nu investeret i bambussugerør og -tandbørste samt mikroplastfri sæbe. Han oplyser, 'at tandbørsten på ingen måde spartansk og børstehårene er meget bløde. Den kan sagtens bruges.' Vis mere Williams har nu investeret i bambussugerør og -tandbørste samt mikroplastfri sæbe. Han oplyser, 'at tandbørsten på ingen måde spartansk og børstehårene er meget bløde. Den kan sagtens bruges.'

»Jeg er godt klar over, at det er lande som Kina og Indien, der sviner mest. Men det eneste, jeg kan gøre, er at feje for min egen dør og være et godt eksempel for andre,« siger han.

Han drømmer om, at vi i Danmark tager førertrøjen på og viser vejen.

»De fleste af os i Danmark har økonomien til at leve mere bæredygtigt, og hvis vi alle gjorde det, kunne vi føre an og vise de andre moderne lande, hvordan man gør. Det har Danmark både både ressourcer og viden til, mener jeg,« siger han og slår engang for alle fast:

»Men man kan først og fremmest ikke gøre andet, end at starte med sig selv.«