De vil skjule sandheden om deres krig i Ukraine.

Nogenlunde sådan lyder argumentet fra Wikimedia Foundation, som ejer Wikipedia, i en appel ved retten i Moskva.

Appellen har til formål at omstøde et krav fra retten om, at det enorme online-leksikon fjerner det, som Rusland mener er 'misinformation' om krigen i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Wikimedia Foundation er i retten i Moskva blevet idømt en bøde på fem millioner rubler – cirka 625.000 danske kroner – for at nægte at fjerne forkerte oplysninger, mener altså Rusland, i adskillige russisksprogede artikler.

Heriblandt 'Den russiske invasion af Ukraine', 'Krigsforbrydelser under den russiske invasion af Ukraine' samt 'Massakre i Butja'.

»Afgørelsen antyder, at verificeret viden med solide kilder på Wikipedia, som ikke stemmer med den russiske regerings versioner udgør misinformation,« siger Stephen LaPorte fra Wikimedia Foundation i en meddelelse.

»Regeringen går efter information, som er vital i folks liv på et tidspunkt med krise. Vi opfordrer kraftigt retten til at genoverveje til fordel for alles ret til adgang til viden og ytringsfrihed,« lyder det desuden fra Stephen LaPorte.

I sin første afgørelse lagde retten i Moskva vægt på, at det, som man mener er misinformation på Wikipedia, udgør en risiko for den offentlige ro og orden i Rusland, ligesom man pointerede, at Wikimedia Foundation opererede fra en position i Rusland.

Det var Ruslands regulator for kommunikation, Roskomnadzor, som havde krævet sletning af information på Wikipedia, og appellen blev afleveret 6. juni, viser dokumenter.

Mens Ukraine mener, at man er offer for en imperialistisk russisk krig, der har til formål at sikre nyt territorium, fastholder Rusland, at man forhindrer forfølgelse af russisk-talende mindretal i en 'særlig militæroperation'.

Den russiske regering har tidligere afvist historier om, at der skulle være begået krigsforbrydelser af russiske soldater i Butja som værende velkonstruerede falsificeringer skabt af Vesten med det formål at skade Rusland.

