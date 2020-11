»Whoa, whoa, whoa.«

Da en talsperson for Det Hvide Hus, Kayleigh McEnany, mandag aften stillede sig op på en talerstol og – i lighed med sin chef, præsident Donald Trump – hævdede, at der havde foregået fusk under præsidentvalget, valgte værten på tv-kanalen Fox News at stoppe transmissionen og bryde ind.

Og dén manøvre er noget, som flere andre medier har bidt mærke i. Blandt andet The Guardian og The Hill.

Særligt fordi, at Fox News længe har været kendt som både præsidenten og højrefløjens foretrukne medie.

Watch Fox News cut away from Press Sec. McEnany: pic.twitter.com/SwW9cq9bJI — The Recount (@therecount) November 9, 2020

Men den seneste tid lader det til, at der er opstået revner i forholdet mellem tv-kanalen og præsidenten – særligt efter Fox News som et af de første medier udråbte demokraten Joe Biden som vinder i svingstaten Arizona.

På pressemødet mandag aften anklagede talspersonen Kayleigh McEnany, der også er talsperson for Trump-kampagnen, demokraterne for at være imod flere af de sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre, at der ikke bliver snydt med stemmer, såsom underskrifter og id.

Samtidig påstod hun, at demokraterne havde forhindret valgobservatører i at overvære stemmeoptællingen under tidligere valg.

»Man har de holdninger, fordi man byder svindel og ulovlige stemmer velkommen,« sagde hun blandt andet og tilføjede:

»Vi vil have lovlige stemmer talt op. Og vi vil have alle ulovlige stemmer kasseret.«

Det var derefter, at værten på Fox News, Neil Cavuto, brød ind i transmissionen:

»Whoa, whoa, whoa. Jeg tror, vi er nødt til at være meget klare her: Hun anklager den anden side for at byde svindel og ulovlige stemmer velkommen. Medmindre hun har flere detaljer til at bakke det op, så kan jeg ikke med god ro vise jer dette,« sagde han.

»Jeg vil gerne sikre mig, at de måske har noget til at bakke det (anklagerne, red.) op, for det er en eksplosiv anklage at fremsætte, at den anden side svindler og snyder. Hvis hun frembringer beviser for det, så tager vi jer selvfølgelig tilbage (til pressemødet, red.). Indtil videre har hun lagt ud med at sige: 'Byder svindel og ulovlige stemmer velkommen'. Hold lige hesten,« fortsatte han.

Demokraten Joe Biden blev af flere af de store amerikanske medier i weekenden udråbt som vinder af præsidentvalget. Men Donald Trump har endnu ikke accepteret et valgnederlag. I stedet påstår han, at der har fundet valgsvindel sted.

Hverken Trump eller hans administration har dog på nuværende tidspunkt fremsat beviser eller dokumentation på den påståede svindel.