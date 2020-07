239 forskere har i et brev til WHO peget på risiko for virussmitte via mikropartikler, der kan hænge i luften.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anerkender tirsdag, at der "dukker evidens op" for, at coronavirus kan sprede sig via små luftbårne partikler.

En gruppe på over 200 forskere bad mandag organisationen om at opdatere sine retningslinjer på området.

Forskerne mener, at smitte via mikrodråber - såkaldte aerosoler - spiller en større rolle, end WHO har givet udtryk for. Det kan særligt være farligt i dårligt ventilerede rum, busser og andre aflukkede rum, også selv om folk holder en afstand på mere end de anbefalede 1,8 meter.

Endnu vil organisationen dog ikke melde noget endeligt ud på området.

- Vi har talt om muligheden for, at luftbåren smitte og aerosolsmitte er en af Covid-19's måder at sprede sig på, siger WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove, der er teknisk leder af WHO's coronaindsats.

WHO har tidligere sagt, at virusset hovedsagelig spreder sig via dråber, som kommer fra mund og næse hos en smittet. Dråberne er så store, at de forholdsvist hurtigt falder til jorden.

Men i et åbent brev til FN-organisationen har 239 forskere fra 32 lande - herunder Danmark - understreget, at der er voksende evidens for, at smitte via mikrodråber er en faktor.

Mikrodråberne kan hænge længere tid i luften end større dråber. De kan også sprede sig over større distancer, lyder det.

- Vi ønskede, at de skulle anerkende evidensen, siger Jose Jimenez, som er kemiker ved University of Colorado og medunderskriver af det åbne brev.

Jimenez mener, at der inden for sundhedsvidenskaben har været modstand mod at anerkende den luftbårne smitte, og at barren for videnskabelig evidens er sat meget højt. Man har ikke ønsket at skabe unødig panik, mener han.

- Hvis folk hører ordet luftbåren, så vil sundhedsarbejdere afvise at møde op på hospitalerne, siger han.

Han frygter også, at folk vil begynde at hamstre ansigtsmasker, og så vil der "ikke være nogen tilbage i udviklingslande".

WHO vil i løbet af denne uge offentliggøre en opsummering af den tilgængelige viden på området.

- Muligheden for luftbåren smitte i offentligheden - især under meget særlige omstændigheder med mange folk og i dårligt ventilerede rum - kan ikke udelukkes, siger WHO-eksperten Benedetta Allegranzi.

- Men evidensen skal indsamles og fortolkes, og det støtter vi fortsat.

/ritzau/Reuters