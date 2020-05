Verdenssundhedsorganisationen er ikke med til at undersøge coronavirussets oprindelse, men er ivrig efter det.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) håber at modtage en invitation fra Kina om at deltage i undersøgelser af coronavirussets oprindelse.

Det oplyser WHO i en mail til nyhedsbureauet AFP.

WHO-talsmand Tarik Jasarevic skriver i mailen, at organisationen i øjeblikket ikke er involveret i undersøgelser i Kina.

Men man er "ivrig" efter at arbejde med internationale partnere og deltage i undersøgelser af coronavirussets ophav. Ifølge talsmanden er sådanne undersøgelser allerede i gang i Kina, men altså uden WHO-deltagelse.

Virusset menes ifølge forskere at stamme fra et marked, hvor der blev solgt kød fra eksotiske dyr i den kinesiske by Wuhan.

Men det har USA's præsident, Donald Trump, sået tvivl om, selv om forskerne virker sikre i deres sag.

Han truer Kina med nye toldsatser. Han hævder, at han har set beviser, der knytter coronavirusset til et laboratorie i Wuhan.

Det statsstøttede Institut for Virologi i Wuhan har afvist beskyldningerne. Også amerikanske embedsmænd har nedtonet sandsynligheden for en forbindelse.

Den amerikanske præsident har de seneste uger udvist stigende frustration over Kinas håndtering af viruspandemien. Udbruddet har efterladt USA's økonomi i knæ og truet Trumps chancer for genvalg til november.

Donald Trump har tidligere sagt, at hans administration forsøger at afgøre, om virusset stammer fra Wuhan-laboratoriet.

Det er sket, i kølvandet på medierapporter om at virusset kan være kunstigt fremstillet på et kinesisk, statsstøttet laboratorie eller undsluppet ved en fejl fra en sådan facilitet.

Virusudbruddet har skabt en dyb kløft mellem Trump-administrationen og det kinesiske styre.

Kineserne har antydet, at det er det amerikanske militær, der har bragt virusset til Kina. Trump mener, at de kinesiske myndigheder reagerede alt for langsomt på udbruddet.

