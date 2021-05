Langt over ti procent af danskerne er allerede vaccineret. Sådan skal det i september være globalt, siger WHO.

Mindst en ud af ti personer skal i alle verdens lande have modtaget en coronavaccine til september.

Sådan lyder ambitionen fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er chef for Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Udmeldingen kommer på et møde for medlemslande mandag i schweiziske Genève.

Tallet er allerede overgået i en lang række velstående lande, mens mange fattigere lande halter efter. I Danmark har godt 30 procent fået første vaccinestik, mens 20 procent er blevet færdigvaccineret.

Men blandt andet i mange afrikanske lande går det stadig langsomt med at få sat skub i vaccinationerne.

Ifølge Our World In Data, som forskere fra Oxford University står bag, er omkring 27,6 millioner personer blevet vaccineret på tværs af det afrikanske kontinent. Det svarer ifølge til 1,58 procent af befolkningen.

Lidt over fem procent af befolkningen i Asien har fået en coronavaccine, viser Our World In Datas opgørelse.

For EU lyder tallet på næsten 35 procent.

Den etiopiske WHO-chef opfordrer til en global indsats, der skal sikre, at vaccineudrulningen sikres i hele verden – og ikke kun i rige lande.

Ved slutningen af året skal 30 procent af befolkningen i alle lande gerne have fået en coronavaccine, lyder det videre.

WHO har flere gange opfordret velstående lande til at sende vacciner videre til fattigere lande i stedet for eksempelvis at vaccinere den yngre befolkning.

Mandag gentager Tedros Adhanom Ghebreyesus, at coronapandemien lige nu bliver forlænget af en 'skandaløs ulighed' i vaccinefordelingen.

WHO har iværksat Covax-samarbejdet, som skal sikre, at fattigere lande også modtager tilstrækkeligt med coronavacciner.

/ritzau/Reuters