Verdenssundhedsorganisationen WHO er bekymret over fremherskende opfattelse af, at pandemien er ovre.

Vacciner mod covid-19 vil ikke alene kunne udrydde virusset og stoppe pandemien, der hidtil har kostet over 1,5 millioner mennesker livet på verdensplan.

Sådan lyder advarslen fredag aften fra Michael Ryan, der er krisedirektør i Verdenssundhedsorganisationen WHO.

- Vacciner er ikke ensbetydende med nul covid-19, siger han på en virtuel konference i Geneve.

- De kan ikke alene løse problemet. Vaccinerne vil ikke være til rådighed for alle i starten af næste år, tilføjer han.

Også organisationens generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreysus, advarer mod at slække med de tiltag, der over hele verden er blevet indført for at bremse smitten.

- Vaccinerne giver os et løft, og vi kan nu begynde at se lyset for enden af tunnelen, siger han.

- Men WHO er bekymret over, at der er en fremherskende opfattelse af, at pandemien er ovre.

Onsdag blev Storbritannien det første land, der godkendte en vaccine mod covid-19.

Det ventes, at både USA, EU og resten af verden hurtigt vil følge trop og give grønt lys til at indlede vaccination af befolkningen.

Der kan dog gå adskillige måneder, før alle får adgang til vaccinerne. Og imens raser pandemien videre.

- Sandheden er, at vi i øjeblikket ser meget høje smittetryk mange steder, hvilket sætter hospitaler, intensiv afdelinger og sundhedsarbejdere under hårdt pres, siger Tedros Adhanom Ghebreysus.

Store dele af verden oplever for tiden en anden bølge af pandemien, efter at det hen over sommeren lykkedes at nedbringe smittetallene.

Over 65 millioner mennesker er testet positive for virusset, siden det for første gang blev registreret i Kina i december 2019.

