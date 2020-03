Amerikanerne oplever et meget stort coronaudbrud, der øger i intensitet, siger WHO-talskvinde.

USA har potentiale til at blive epicentrum for coronavirusset. Der er sket en meget stor stigning i antallet af tilfælde i landet, siger en talskvinde for Verdenssundhedsorganisationen WHO på et pressemøde tirsdag.

85 procent af de dødstal, der er rapporteret i det seneste døgn, kommer fra USA og Europa, tilføjer talskvinden, Margaret Harris. Af dem er 40 procent amerikanske tilfælde.

På spørgsmålet om, hvorvidt USA kan blive det nye epicentrum for coronavirusset, svarer hun:

- Vi ser nu en meget stor acceleration i tilfælde i USA. Så det har potentiale til det.

- De har et meget stort udbrud, og det udbrud øger i intensitet, tilføjer talskvinden.

Harris siger samtidig, at hun forventer, at det samlede coronarelaterede dødstal, der globalt ligger på 14.510 ifølge WHO's tal, vil "stige betragteligt".

Johns Hopkins University, der på nettet har en oversigt over smittetilfælde og coronarelaterede dødsfald, har tirsdag middag registreret 16.767 dødsfald på verdensplan.

/ritzau/Reuters