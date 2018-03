Ifølge FN's sundhedsorganisation er hospitalsudstyr og medicin til krigsramte Østghouta afvist af regime.

Moskva. Syriske oprørere har lovet at lade civile forlade den krigsramte enklave Østghouta øst for hovedstaden Damaskus. Det oplyser det russiske militær mandag.

Til gengæld vil oprørerne modtage humanitær hjælp, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

Men repræsentanter for FN's sundhedsorganisation, WHO, fortæller, at de lastbiler, man har gjort klar til at køre ind til Østghouta med nødhjælp, har fået fjernet store dele af deres last af den syriske regering.

De siger, at der er fjernet hospitalsudstyr og medicin.

- Alle traumepakker, kirurgisk udstyr, dialysemateriale og insulin er blevet afvist af sikkerhedsfolk, skriver en WHO-medarbejder i en e-mail.

Vedkommende beretter, at cirka 70 procent af det udstyr, der er blevet lastet på lastbilerne, er blevet fjernet af den syriske inspektion.

FN meddelte ellers søndag, at man havde fået godkendelse til at køre ind med det livsnødvendige udstyr.

Rusland indførte i sidste uge en daglig fem timer lang våbenstilstand i Østghouta. Men den russiske hær hævder, at oprørerne har hindret de civile i at bruge våbenstilstanden til at komme væk.

Nødhjælpsorganisationer har beklaget sig over, at det er umuligt at komme ind med nødhjælp og ud igen på fem timer.

Våbenstilstanden kom kun få dage efter, at FN's Sikkerhedsråd vedtog en 30 dage lang våbenhvile for Østghouta.

Men våbenhvilen er foreløbig ikke blevet til noget.

Mellem 200.000 og 400.000 mennesker befinder sig i den belejrede enklave. Flere hundrede mennesker meldes dræbt og flere tusinde såret under de russiske og syriske bombardementer fra fly den seneste måned.

USA reagerede søndag vredt på de fortsatte russiske bombardementer.

- Rusland er fortsat med til at ignorere vilkårene (i våbenhvilen, red.) og dræbe uskyldige civile under falsk dække af antiterroroperationer, skriver Det Hvide Hus.

