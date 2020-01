Med WHO-alarm pålægges lande i verden at koordinere deres indsats mod den frygtede virussygdom.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærer det potentielt dødelige coronavirus for en international sundhedskrise.

Verdenssundhedsorganisationens beslutning om at slå alarm kommer, efter at der har været flere bekræftede tilfælde af smitte mellem personer uden for Kina.

WHO's reaktion pålægger lande rundt i verden at koordinere deres indsats mod sygdommen. Det skal ske efter WHO's anvisning.

Kina oplyste torsdag, at coronavirusset indtil nu har kostet 170 mennesker livet. Godt 7700 er smittede.

Virussmitten er opstået i den kinesiske storby Wuhan.

