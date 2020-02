Der er ikke længere realistiske forhåbninger om, at epidemien kan være ovre om nogle måneder.

Den hurtige udbredelse af det nye coronavirus har øget frygten for, at krisen vil udvikle sig til en pandemi.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer fredag, at den globale risiko for global spredning af virusset er steget til "meget høj".

WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, siger, at hans organisationen ikke undervurderer risikoen.

- Derfor siger vi i dag, at den globale risiko er meget høj. Vi har øget den fra "høj" til "meget høj", siger Tedros, som fredag holdt pressemøde om krisen i Genève.

WHO-talsmanden Christian Lindmeier siger, at WHO ret længe har advaret om et scenarie, hvor virusset når et meget stort antal af verdens lande - eller måske alle lande.

Ifølge Tedros er der ved at blive udviklet over 20 vacciner på globalt plan - og adskillige af dem er ved at blive afprøvet klinisk. Resultater ventes inden for få uger.

Tedros siger, at Kina inden for de seneste 24 timer har registreret mindst 329 tilfælde - det laveste antal på et døgn i over en måned.

Antallet af tilfælde i Kina er samlet på over 78.000, og næsten 2800 er døde af sygdommen.

Men mens der ses tegn på, at udbruddet er ved at blive dæmpet i Kina, så udbredes smitten mange andre steder. Lande uden for Kina står nu for omkring tre fjerdedele af alle nye smittetilfælde.

Mexico, Nigeria, Estland, Danmark, Holland og Litauen er lande, som for nylig har registreret de første tilfælde af coronavirus-smittede.

De smittede har alle rejsehistorier, som har forbindelse til Italien.

Mexico er det andet store land i Latinamerika, som har registreret virusset efter Brasilien.

USA's efterretningstjenester overvåger spredningen af coronavirus i Iran og Indien. Der kom sent fredag rapporter om, at mindst 210 mennesker er døde af coronavirus i Iran. Det tal afviser myndighederne dog.

/ritzau/AFP