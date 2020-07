Især fire lande har bidraget til den største stigning i antallet af nye coronatilfælde globalt på et døgn.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har på verdensplan fredag registreret 228.102 nye tilfælde af coronavirus på 24 timer.

Det er den hidtil største stigning registreret på et døgn, siden pandemien brød ud.

Det er især USA, Brasilien, Indien og Sydafrika, der har bidraget til den negative rekord.

Den forrige rekord var 212.326 tilfælde på et døgn. Den blev sat 4. juli.

Antallet af bekræftet døde som følge af coronavirus ligger stabilt på omkring 5000 om dagen.

Globalt er der registreret 12.337.075 tilfælde af coronavirus, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University, der følger coronasituationen tæt.

Der er konstateret 556.211 dødsfald på verdensplan relateret til coronavirus, viser samme opgørelse.

Ifølge WHO er det fortsat muligt at få udbruddene af coronavirus under control, selv om antallet af smittede er mere end fordoblet over de seneste seks uger.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus siger fredag, at eksempler som Italien, Spanien og Sydkorea viser, at udbrud kan komme under kontrol, uanset hvor slemme de er.

- Der er mange eksempler fra forskellige dele af verden, der har vist, at selv om et udbrud er meget intenst, så kan det stadig komme under kontrol, siger WHO-chefen ved et virtuelt pressemøde, skriver nyhedsbureauet AFP.

Han påpeger, at det kræver "resolut handling kombineret med nationalt sammenhold og international solidaritet" for at få bugt med pandemien.

Coronavirusset stammer fra den kinesiske millionby Wuhan, hvor det brød ud i slutningen af 2019. Siden da har det bredt sig til hele verden. Det menes at stamme fra et marked, hvor der blev solgt kød fra vilde dyr.

/ritzau/Reuters