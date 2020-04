Hvideruslands præsident siger, at coronavirus kan bekæmpes ved til at drikke vodka og gå i sauna.

En repræsentant for WHO har i en appel til myndighederne i Hviderusland opfordret landet til at tage en række skridt til at forebygge coronasmitte.

Det sker på et tidspunkt, hvor der er tegn på en foruroligende stigning i antallet af smittetilfælde. Hviderusland har indtil nu registreret 2226 tilfælde af coronavirussmitte. 23 personer er døde med sygdommen.

Patrick O'Connor, som har ledet en WHO-delegation i Hviderusland i denne uge, siger, at virusset er ved at blive udbredt i samfundet i særligt hovedstaden, Minsk, og i andre dele af landet.

- Hviderusland er på vej ind i en ny fase med hensyn til coronavirusudbruddet, siger O'Connor, som lørdag holdt pressemøde i Minsk.

Han tilføjer, at WHO anbefaler, at myndighederne indfører bestemmelser om, at alle skal holde fysisk afstand til hinanden, og at visse grupper skal beskyttes gennem isolering. Derudover skal der indføres test og opsporinger af smittekilder.

Hvideruslands præsident, Alexander Lukasjenko, som har fastholdt et jerngreb om magten i landet siden 1994, har flere gange gjort grin med andre lande, der har iværksat omfattende foranstaltninger mod pandemien.

Lukasjenko har sagt, at coronavirus kan bekæmpes ved til at drikke vodka, køre traktor eller gå i sauna.

Den tidligere sovjetrepublik, der har 9,5 millioner indbyggere, er det eneste europæiske land, der afvikler fodboldkampe på højeste plan med tilskuere på lægterne.

/ritzau/AFP