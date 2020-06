Den italienske læge Alberto Zangrillo er løbet ind i et kollegialt uvejr, efter at han på italiensk tv har sagt, at coronavirusset, der har udløst en pandemi, er ved at miste sin potens.

Det er ikke tilfældet, lyder kritikken af ham.

Eller der er i hvert fald ikke videnskabelig belæg for at sige, som han gjorde søndag til tv-stationen RAI.

»De prøver, vi har taget i de seneste 10 dage, viser, at mængden af virus er uendeligt lille sammenlignet med prøver for en måned eller to siden,« sagde Zangrillo, der er chef på San Raffaele-hospitalet Milano i det nordlige Italien.

Det ligger i Lombardiet, der har været et af de værst ramte steder på kloden, når det gælder coronavirus.

Martin Hibberd, professor i infektionssygdomme på London School of Hygiene & Tropical medicine, siger, at store undersøgelser af virusset ikke bakker op om en tese, der siger, at det er svækket.

'Med data fra flere end 35.000 hele virusgenomer er der i øjeblikket ingen beviser for, at der er en betydelig ændring, når det gælder alvorlighed,' siger han i en e-mail til Reuters.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ser også anderledes på virusset end Zangrillo.

»Når det gælder smitte, så er der ingen ændringer, når det gælder alvorligheden, så er der ikke ændringer,« siger Maria Van Kerkhove, epidemiolog hos WHO.

Alberto Zangrillo sagde også til RAI, at nogle eksperter i smitten efter hans mening slår alt for meget alarm, når det gælder udsigten til, at der kan komme en anden bølge af smitten.

Ifølge ham er der en ny situation, som man må tage i betragtning.

»Vi er nødt til at gå tilbage og blive et normalt land,« sagde lægen fra Milano, der blandt andet er kendt i Italien for at være personlig læge for tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

/ritzau/