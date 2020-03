WHO's chef advarer om, at der er lande, som har besluttet, at de ikke kan gøre noget ved coronavirus.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at der er "nogle lande", som ikke har taget alle de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe coronavirus.

Det siger WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO's chef siger, at man er bekymret for, at en "lang liste" af lande ikke viser det "politiske engagement", som er nødvendigt for at "matche niveauet af truslen, vi alle står over for".

- Det her er ikke en øvelse, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO's chef advarer samtidig om, at der er lande, som han oplever har besluttet, at de ikke kan gøre noget ved coronavirusset.

Virusset har efterhånden spredt sig til mere end 80 lande.

På verdensplan er flere end 95.000 blevet bekræftet smittet med coronavirus, der først blev opdaget i Kina. Over 3200 er døde som følge af virusset.

I Italien, der er det land i Europa, som er hårdest ramt af virusset, har coronavirus indtil videre kostet 148 mennesker livet.

WHO's chef beklager endvidere, at det lader til, at flere lande ikke tager truslen fra virusset alvorligt nok, da mange har valgt at lade sundhedsministerierne bekæmpe virusset, skriver AFP.

Opgaven skal dog ligge hos alle ministerier i en regering, da coronavirusset påvirker alle dele af samfundet, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Denne epidemi er en trussel for ethvert land, rig som fattig, siger WHO-chefen.

Han advarer om, at selv lande med høje indkomster skal forvente at se "overraskelser".

/ritzau/AFP