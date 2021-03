WHO's beslutning om at nødgodkende vaccine gør det muligt for lande i hele verden hurtigt at tage den i brug.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fredag udstedt en nødgodkendelse af vaccinen mod coronavirus fra Johnson & Johnson.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Nyheden kommer, efter at vaccinen, der kun kræver et stik, torsdag blev godkendt af EU-Kommissionen til brug i EU-landene, så snart de har modtaget den.

WHO's godkendelse baner vejen for, at lande over hele verden hurtigt kan komme i gang med at importere og distribuere vaccinen.

- Ethvert nyt, sikkert og effektivt værktøj mod covid-19 er et skridt tættere på at kontrollere pandemien, siger WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, i en meddelelse.

Det er den tredje coronavaccine, som WHO godkender til nødbrug. Det er tidligere sket med vaccinerne fra AstraZeneca og Pfizer/BioNTech.

WHO's beslutning om at nødgodkende vaccinen gør det muligt for blandt andet FN-organisationen Unicef at levere vacciner til lande, der har brug for det.

Vaccinen, der er udviklet af det belgiske medicinalfirma Janssen, som hører under Johnson & Johnson, kræver kun ét stik for at være effektiv.

Forsøg har vist, at den også er effektiv mod de mere smitsomme varianter af coronavirusset fra Sydafrika og Brasilien.

Også sundhedsmyndigheder i USA, Canada og Sydafrika har givet grønt lys til at bruge vaccinen fra Johnson & Johnson.

- I takt med at nye vacciner bliver tilgængelige, må vi sikre, at de bliver en del af en global løsning og ikke endnu en grund til, at nogle lande og mennesker bliver efterladt, siger Tedros Adhanom Ghebreyesus under et pressemøde fredag.

- Vi håber, at denne nye vaccine vil hjælpe med at mindske vaccineuligheder og ikke gøre dem større, siger generalsekretæren.

Ifølge AFP vil en ekspertgruppe under WHO mødes i næste uge og formulere anbefalinger til, hvordan vaccinen fra Johnson & Johnson skal bruges.

/ritzau/