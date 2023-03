Lyt til artiklen

FBI har offentligt støttet teorien om, at coronavirus kan stamme fra et laboratorium i Wuhan.

Og nu har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) fredag udsendt en klar opfordring til, at alle lande ,og især USA, skal dele relevant information om, hvor coronavirus stammer fra.

»Hvis et land har information om pandemiens oprindelse, er det vigtigt at dele den information med WHO og det internationale forskningssamfund,« sagde WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

WHO-direktøren understregede, at WHO ikke ønskede at pege fingre eller fordele skylden, men man i stedet ønskede at få en bedre forståelse af, hvordan pandemien startede, så »vi kan forebygge, forberede og forebygge fremtidige epidemier og pandemier.«

»WHO beder USA om at være gennemsigtigt i at dele data og udføre de nødvendige undersøgelser og dele resultaterne,« siger Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Indtil de gør det, er alle hypoteser om oprindelsen af ​​coronavirus stadig på bordet,« tilføjer han.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Johanna Geron

Organisationen har også bedt Kina om flere oplysninger. Indtil videre har WHO ifølge The Guardian ikke fået adgang til de data, som rapporten bygger på.

Teorien om, at coronavirus skal stamme fra et laboratorium i Wuhan, har fået uventet støtte i en hemmeligholdt rapport, som The Wall Street Journal skriver, at de er bekendt med.

Rapporten er udarbejdet af det amerikanske energiministerium, som er et af 18 agenturer, der udgør landets efterretningssamfund.

Tirsdag d. 28 februar godkendte FBI-direktør Christopher Wray konklusionen i et interview med Fox news.

»FBI har længe overvejet, at oprindelsen til pandemien højst sandsynligt er en potentiel hændelse i et laboratorium i Wuhan,« siger Wray.

B.T. har tidligere talt med danske Thea Kølsen Fischer var selv en del af det WHO-team af eksperter, som under stor mediebevågenhed verden over besøgte Wuhan i januar 2021 for netop at undersøge i detaljer, hvordan pandemien opstod.

Hun frygter konsekvenserne af, at FBI faktisk ligger inde med tilstrækkelig stærk ny evidens for, at covid-19-pandemien skyldtes en lækage fra et kinesisk laboratorium.

»Hvis det her virus viser sig enten at være skabt i et laboratorium eller at være undsluppet fra et laboratorium, jamen så er det jo en helt, helt ny situation,« siger Thea Kølsen Fischer.

»Så kan jeg frygte for, hvad det kan have af betydning for geopolitiske spændinger mellem Kina og USA og vores alle sammens fred i verden,« forklarer hun.