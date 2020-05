Vi har ikke fået beviser fra USA på, at coronavirus stammer fra kinesisk laboratorie, siger FN-organisation.

WHO har ikke set beviser på, at coronavirus er udviklet i kinesisk laboratorie.

USA's præsident, Donald Trump, hævder, at han har beviser på, at den coronavirus, der hærger verden, stammer fra et laboratorie i den kinesiske storby Wuhan.

Men beviserne har vi ikke set, siger katastrofelederen i FN's verdenssundhedsorganisation (WHO), Michael Ryan.

Han kalder påstanden for "spekulativ".

- Vi har ikke modtaget nogen data eller specifikke beviser fra USA's regering, der forbinder til virussets påståede oprindelse, siger han.

- Så fra vores perspektiv, så forbliver dette spekulativt.

Trump blev torsdag på et pressemøde spurgt, om han havde set noget, der gør, at han med stor sikkerhed kan sige, at det var en virus, der slap ud af det kinesiske laboratorie i Wuhan.

Den kinesiske storby var det første store center for smittens udbredelse.

- Ja, det har jeg. Ja, jeg har, svarede han.

Han tilføjede, at WHO skulle skamme sig, fordi det opfører sig, som om det er et pr-organ for Kina.

Søndag fulgte den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, trop. Han sagde til ABC News, at der er "enorme beviser" på, at virusset slap ud af det kinesiske laboratorie.

Han fremlagde ikke selv nogen beviser, men henviste til, at "de bedste eksperter" mener, at virusset er frembragt af mennesker.

Præsident Trump trak i sidste måned USA's økonomiske støtte til WHO og begrundede det med, at FN-organisationen er alt for føjelig over for Kina.

/ritzau/AFP