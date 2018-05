Helt op til ni ud af ti mennesker i verden indånder usund luft, viser nye data.

Genève. De seneste data om den globale luftforandring fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, viser, at Indien forårsager den værste forurening, da landet har hele ti storbyer med på listen over de 20 mest forurenede storbyer på kloden.

Data om verdens luftkvalitet i 2016, der blev offentliggjort af WHO onsdag, viser, at den nordlige indiske industriby Kanpur har det højeste niveau af PM2,5 eller meget små artikler, som menes at være farligst for helbredet.

Kanpur, som ligger ved floden Yamuna, har et årligt gennemsnitsniveau PM2,5 på 173 mikrogram per kubikmeter, hvilket er adskillige gange højere end anbefalet af WHO.

Indiens hovedstad, New Delhi, var engang en af verdens mest forurenede byer. Den ligger i dag som nummer seks på WHO's liste over de mest forurenede storbyer.

Eksperter siger imidlertid, at der ikke er tegn på, at luftkvaliteten i New Delhi er blevet forbedret, men at der blot er flere storbyer i Indien, som er blevet mere forurenede med giftig luft.

- Disse data er en klar påmindelse om, at luftforurening er blevet en national sundhedskrise. Der er behov for beslutsom handling, understreger Anumita Roy Chowdhury, som leder en videnskabelig miljøorganisation og tænketank i New Delhi.

Ifølge FN-organisationen forårsager luftforureningen over syv millioner dødsfald årligt verden over.

Flere lokale undersøgelser i Indien viser, at en tredjedel af børnene i New Delhi har nedsat lungefunktion og åndedrætsproblemer som astma.

Myndighederne har i kampen for at skabe bedre luft blandt andet forbudt ældre lastbiler at køre i byen.

/ritzau/AP