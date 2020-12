Verdens Sundheds Organisationen, WHO, beskyldes lige nu for at have konspireret med det italienske sundhedsministerium.

De har nemlig slettet en rapport, som afslører Italiens dårlige håndtering af corona i starten af pandemien. Det skriver The Guardian.

En rapport, der skulle være med til at forebygge flere coronarelaterede dødsfald. Den er nemlig lavet af 11 europæiske forskere med det formål at give information til og ruste lande, som endnu ikke er blevet alvorlig ramt af covid-19.

Rapporten hedder 'Italy's first response to covid-19' og blev første gang offentliggjort 13. maj på WHOs hjemmeside. Men det var en kort fornøjelse. Dagen efter blev rapporten nemlig taget ned igen dagen efter. Nu har man så fundet ud af, hvem der efter sigende står bag.

Indholdet i rapporten var ellers gruopvækkende. I den 102-siders lange rapport fremgår det, at italiens epidemiplan ikke har været opdateret siden 2006, hvilket har været skyld i, at de har været så uforberedte på covid-19, som de var.

Der står videre, at hospitalernes håndtering var improviseret, katolsk og kreativ. Det tog desuden lang tid, før en egentlig vejledning var klar.

Nu har man så fundet ud af, at det er på opfordring fra Ranieri Guerra, WHOs assisterende generaldirektør for specielle initiativer, at rapporten er blevet fjernet. Han var fra 2014 til 2017 generaldirektør for præventiv sundhed i det italienske sundhedsministerium.

Det var altså ham, der var ansvarlig for at opdatere epidemiplanen i Italien. En mand, der i dag sidder som forsker i den italienske regerings covid-19 task force.