Sporene peger nu i en bestemt retning.

»Jeg tror, at SARS-CoV-2 for første gang blev overført til mennesker i Sydkina. Det ser sådan ud,« siger Peter Daszak.

Han har været en del af den WHO-delegation, der har besøgt Wuhan for at finde oprindelsen af coronavirussen. I et interview med NPR fortæller han nu, at de har zoomet ind på en koncentration af gårde i den sydlige del af Kina, hvor man igennem flere år har forsøgt sig med opdræt af vilde dyr.

»De har taget eksotiske dyr som desmerdyr, pigsvin, pangoliner, mårhunde og bambusrotter, som de så har opdrættet i fangenskab,« siger Peter Daszak.

Madmarkedet i Wuhan. Foto: Hector RETAMAL Vis mere Madmarkedet i Wuhan. Foto: Hector RETAMAL

Ifølge WHO-eksperten er der nu beviser, der peger på, at disse gårde leverede dyr til det nu berygtede madmarked i Wuhan, der sidste år blev epicentrum for coronavirussens spredning til hele verden.

Peter Daszak fortæller, at gårdene med opdræt af vilde dyr var et stort anlagt projekt i Kina med myndighedernes støtte. Eksempelvis var mere end 14 millioner kinesere i 2016 ansat i industrien, der i samme år omsatte for knap 500 milliarder kroner.

24. februar sidste år besluttede de kinesiske myndigheder så at lukke al aktivitet ned på gårdene. Avlerne fik besked på at slå alle dyr ihjel.

»Hvad Kina her gjorde, var meget vigtigt,« konstaterer Peter Daszak, der mener, at det var her, at coronavirussen sprang fra en flagermus til et andet dyr og videre til mennesker og blev til covid-19.

»Kina lukkede den rute ned af en bestemt grund, og det var fordi, at de i februar 2020 mente, at det var den mest sandsynlige rute for smitten (til Wuhan, red.). Og snart kommer WHO-rapporten, og vi mener også, at det er den mest sandsynlige rute for smitten.«

Endnu ved WHO dog ikke hvilke arter, der har været bærere af smitten undervejs til Wuhan. Og man ved heller ikke på præcis hvilke gårde, coronavirussen udviklede sig.

Dert forventes, at de komplette resultater af WHO-besøget i Kina fremlægges inden for de kommende uger.