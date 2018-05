Verdenssundhedsorganisationen håber at få DRCongos tilladelse til at vaccinere mod ebola. Naboer er advaret.

Geneve. WHO bereder sig i øjeblikket på "det værste" i forbindelse med et aktuelt udbrud med ebola i DRCongo.

Man frygter blandt andet, at der vil ske spredning til en større by, fortæller WHO's vicegeneralsekretær for nødberedskab, Peter Salama.

FN-organisationen håber, at myndighederne i DRCongo mandag vil give tilladelse til, at man indleder et vaccineprogram.

Vaccinen er på forsøgsbasis, og Salama fortæller, at medicinen er svær at anvende. Det er ikke et vidundermiddel, understreger han.

Risikoen for spredning i regionen vurderes i øjeblikket at være moderat. Ni nabolande er blevet advaret.

/ritzau/Reuters